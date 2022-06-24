У Маріуполі загорівся законсервований сміттєвий полігон. Про це у Telegram-каналі повідомляє заступник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко.

Вже третій день дим і сморід огортає Приморський район міста.

Пожежа на законсервованому сміттєполігоні в районі вул. Флотської. Третій день дим і сморід огортає Приморський район міста. Пожежа на сміттєзвалищі щомиті викидає в повітря безліч хімічної отрути, яку вдихають городяни.

Андрющенко також додав, що окупанти не вживають жодних заходів для ліквідації або локалізації загоряння, оскільки не мають потужностей для цього.