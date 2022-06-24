У Маріуполі третій день горить сміттєвий полігон: є загроза катастрофічних наслідків [ Редагувати ]
У Маріуполі загорівся законсервований сміттєвий полігон. Про це у Telegram-каналі повідомляє заступник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко.
Вже третій день дим і сморід огортає Приморський район міста.
Пожежа на законсервованому сміттєполігоні в районі вул. Флотської. Третій день дим і сморід огортає Приморський район міста. Пожежа на сміттєзвалищі щомиті викидає в повітря безліч хімічної отрути, яку вдихають городяни.
Андрющенко також додав, що окупанти не вживають жодних заходів для ліквідації або локалізації загоряння, оскільки не мають потужностей для цього.
Наслідки такої поведінки будуть катострофічні. Найбільш цинічна деталь - модульні будинки "живого щита" будуються в безладній близькості від звалища на відстані до 1,5 кілометрів. Вся турбота окупантів в одному флаконі.
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