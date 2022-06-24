Бути кандидатом також означає трансформацію усіх сфер життя

Бути кандидатом на вступ до ЄС. Такий статус нині мають кілька держав. Хтось чекає на членство 23 роки, а комусь вдалося доєднатися до великої європейської родини за п'ять!

Як виглядає шлях до євроінтеграції, та що він дає - розбиралася Марина Біленька.

На європейському континенті зараз є п'ять країн, які мають статус кандидата-члена ЄС. І в цьому статусі вони вже багато років. Та абсолютним рекордсменом є Туреччина. Вона стоїть у черзі - майже чверть століття.

Штефан Фюле, колишній Європейський комісар з питань розширення та політики добросусідства:

Туреччина залишається ключовою країною для Європейського Союзу, але переговори щодо її вступу не просувалися понад рік. З обох сторін є розчарування, і я вважаю, що настав час дати імпульс цьому процесу.

Кандидатський статус Анкарі надано 1999 року. Активна фаза перемовин з Брюсселем розпочалася наприкінці 2004 і тривала 12 років. Діалог не був легким - ЄС вимагав від Туреччини змін, але та не завжди була до них готова. Криза у відносинах загострилася ще більше, коли владу в Туреччині намагалися захопити військові.

Невдалий путч 2016 року завершився тим, що уряд чинного президента - Реджепа Таїпа Ердогана - усунув із посади понад сто тисяч держслужбовців, закрив сотні громадських організацій, фондів і медіакомпаній.

Ув'язнив журналістів та опозиціонерів. Ба більше, Ердоган став наполягати на відновленні смертної кари в Туреччині.

Це спричинило конфлікт з Євросоюзом. І країна втратила перспективу членства і було скасовано безвіз між ЄС та Туреччиною.

Реджеп Тайїп Ердоган, президент Туреччини:

Ми ще не завершили главу Європейського Союзу у книзі нашої історії. Але теперішня ситуація не робить нас надто оптимістичними. Ніхто не повинен забувати, що у Туреччини завжди є багато інших альтернатив.

Паралельно Брюссель концентрував увагу на державах Західних Балкан. Північна Македонія одержала статус кандидата - 2005-го. Чорногорія - 2010-го, Сербія - через два роки, і ще через два - Албанія.

Штефан Фюле, Колишній Європейський комісар з питань розширення та політики добросусідства:

Це слід розглядати як заохочення до реформ.

Чотири балканські країни - досі у "залі очікування". Бо так і не стали достатньо розвиненими правовими державами.

Після початку повномасштабного вторгнення росії - офіційну заявку на членство в ЄС подала й Україна.

Слідом за нею - в один день, третього березня, про свої наміри заявили Молдова і Грузія.

Ми не хочемо бути рабами олігарха. Жоден олігарх у жодній країні не зробив нічого хорошого. Ми хочемо приєднатися до Європи заради майбутнього наших дітей.

Хоча за останні 15 років у Грузії відбулося чимало позитивних трансформацій, нині Брюссель відзначає там проблеми з демократією.

Молдова - навпаки. Саме зараз там - і президент, й уряд, і більшість у парламенті представлені проєвропейськими політиками.

Урсула фон дер Ляєн, президентка Європейської комісії:

Звісно, попереду у Молдови ще довгий шлях. Її економіка та управління, потребують значних удосконалень. Але за умови, що лідери країни триматимуть курс, ми віримо, що країна має потенціал.

При цьому ані Кишинів, ані Тбілісі - не підтримали шість пакетів європейських санкцій проти росії. І це одна з причин, чому Україна була не в захваті через подання ними заявок на одержання статусу кандидатів, - пише видання "Дойче Велле".

Попри війну та падіння економіки - саме Україні пророкували високі шанси стати кандидатом.

Президент Франції, який називав війну головною перепоною для українського членства - змінив свою думку після візиту до Києва.

А президент Польщі Анджей Дуда - не сумнівався ніколи. Ще й навіть вирушив у тур європейськими столицями, аби переконати тих, хто був проти.

Урсула фон дер Ляєн, президентка Європейської комісії:

Ми всі знаємо, що українці готові вмирати за європейську перспективу. Ми хочемо, щоб вони жили разом з нами в європейській мрії.

Та що дає статус кандидата? Перш за все - це чітка політична декларація. І це - дозволяє почати підготовку до повноцінного членства та юридично закріплює для держави європейське майбутнє.

Володимир Зеленський, президент України:

Євроінтеграція України - це не щось таке суто політичне, не щось таке відірване від життя звичайних людей. Навпаки. Що ближчі ми з іншими європейськими країнами, то більше можливостей буде в нас, щоб гарантувати всім українцям сучасне й забезпечене життя.

Друге - економічні привілеї. Зокрема, статус кандидата допоможе післявоєнній відбудові.

Денис Шмигаль, прем'єр-міністр України:

Акумулюючи кошти для відновлення України сьогодні через спеціальний Трастовий фонд солідарності, ЄС ставитиметься до таких інвестицій не як до післявоєнної відбудови третьої країни, а інвестування в добробут потенційного майбутнього члена ЄС.

Одержить наша держава і доступ до фінансової допомоги, яка надається країнам, що готуються до вступу в Євросоюз. Поліпшить бізнес-клімат - і зробить Україну привабливою для інвесторів. Та насамперед - нам потрібна перемога!

І кандидатство України завдасть удару по планах путіна і посилить її позицію на майбутніх переговорах:

Лео Літра, старший аналітик Центру "Нова Європа":

Статус кандидата чітко дає путіну зрозуміти - та мантра, що Україна нікому не потрібна і повернеться до російської сфери впливу, провалилася. Україна отримує білет, щоб стати членом ЄС. Це сильно похитне його аргументацію.

Бути кандидатом також означає трансформацію усіх сфер життя і сильний поштовх для реформування.

Але зміни торкнуться не лише України - її голос стане ціннішим і на європейській арені. Думку Києва братимуть до уваги під час формування подальшої політики ЄС.

Володимир Зеленський, президент України:

Україна заслуговує на цей позитив. Українські цінності - це європейські цінності. Українські інституції зберігають стійкість навіть в умовах війни. Українські демократичні звички й зараз не втратили сили. І наше зближення з Європейським Союзом - це не тільки позитив для нас. Це найбільший внесок у майбутнє Європи за багато років.

Рішення ЄС надати Україні статус кандидата на вступ - без перебільшення є історичним. Бо вперше до Блоку приєднається країна, в якій тривають бойові дії.