На берег Національного парку Одещини "Тузлівські лимани" вдруге викинуло загиблих дельфінів. Про це повідомив еколог та керівник науково-дослідного відділу парку Іван Русєв.

За його словами, дельфінів виявили під час обстеження частини території нацпарку.

"Слід зазначити, що великі простори пересипу лишились поза нашими очима, та через військові заборони, немає можливості обстежити ще великі території, де теж, ймовірно, є загиблі дельфіни", — повідомив Іван Русєв.

Еколог каже, що дельфіни гинуть через те, що вибухи руйнують їхню навігаційну систему і вони не можуть знайти собі їжу. Також через це підхоплюють інфекційні хвороби.

"Дельфіни на відміну від минулих років, зараз гинуть з причини військових дій у Чорному морі, з причини безглуздої та варварської війни росіян. І на даний час по нашим оцінкам загинуло не менш як 3 тисячі особин", — каже еколог.