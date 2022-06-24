Електрику та водопостачання у всьому місті скоро не відновлять

І яку альтернативу нашому європейському майбутньому нам пропонує росія - добре видно на тимчасово окупованих територіях. Це розруха, руїни та знищення всього українського. І тоталітаризм. Так, у Маріуполі окупанти порахували мешканців - провели так званий "перепис населення". Як стверджує самопроголошена «влада», в окупації росіян 198 тисяч людей. Разом з тим рашисти змінюють вивіски на будинках, повертають старі назви вулиць. Місто ніби регресує у радянське минуле. Через які знущання людям доводиться пройти, щоб вижити - про це Геннадій Стамбула.

Отак тепер починається ранок у Маріуполі. На подвір'ї люди займають чергу за питною водою.

Вот люди собираются, идут за водой все.

Іноді води вистачає не всім. Доводиться чекати наступного дня або йти кілька кілометрів в інший район - може, там воду роздають.

Подскажите, а за чем эта очередь? - Гуманитарная помощь.

Під палючим сонцем - у черзі за їжею стоять десятки людей. Складають списки, видають талончики. А потім стежать, аби не проґавити свою чергу. Займають її за кілька днів. І просувається дуже повільно.

Обалдеть. Это получается 10 дней люди не могут получить? - Совершенно верно...

Окупаційна влада видає гуманітарку не всім - лише пенсіонерам та багатодітним родинам. Іншим купувати продукти нема за що - роботи немає і готівки також.

Два хлеба, масло подсолнечное, рис килограмм, гречка, два килограмма муки, сахар, три пачки спагетти и консервы.

І такий набір для однієї особи. І видають його лише раз на місяць. Якщо їсти хочеться - пропонують відпрацювати за їжу.

У нас высшее образование, а мы работаем дворниками.

Чтобы занять свой 85-ый номер, я пришла бездвадцати пять... До 150-го получаете номер, то это прогноз оптимистичный.

А тут вишиковуються сотні маріупольців, щоб подати заявки на виплату компенсації за зруйноване житло. Окупаційна влада лише обіцяє. Але люди вірять та чекають. Але вже сили немає. Наприклад, дощ піде - вода повністю заллє житло.

Жильцы сами скидываются и ремонтируют свои дома.

А ще кажуть: в Маріуполі у багатьох мобільний зв'язок з'явився. І знову треба вистояти чергу.

Ну естественно там большие очереди. Записывайтесь и покупайте себе сим карты.

Ось так! А вони ще й кажуть: мовляв, життя в місті налагоджується. З ранку до вчора маріупольці в пошуках води, їжі, ліків та зв'язку.

Люди, скажу вам честно, начинают звереть. Начинают ругаться друг с другом.

А що робити людям, коли прийдуть холоди? Адже й сама так звана нова влада підтверджує: електрику та водопостачання у всьому місті скоро не відновлять, роботи не буде. Проте досі в Маріуполі залишаються 198 тисяч людей. Самі окупанти порахували! Кажуть, провели так званий перепис населення.

Максим Ялі, політолог-міжнародник:

Вони під час надання гуманітарки всіх переписували. Фільтрація - це також додатковий механізм перерахування всіх мешканців.

Українська влада просить: усіх маріупольців по-можливості виїхати з Маріуполя. Адже в місті не лише гуманітарна катастрофа, а вже й епідемічна.

Максим Ялі, політолог-міжнародник:

А що стосується чоловіків, починаючі від 18 до 60, рано чи пізно вони будуть мобілізовані в якості гарматного м'яса.

Втім, Київ не відкидає нових провокацій з боку москви в приморському місті. Ось те найславетніше та масштабне будівництво на околиці Маріуполя. Тут нібито збираються зводити житло замість зруйнованих будинків. Але самі маріупольці дивуються: щось активно "асвабадітєлі" взялися до роботи. І чому багатоповерхівки почали зводити саме на околиці міста?

Вадим Бойченко, Маріупольський міський голова:

Вони сьогодні будують цю споруду, і це фортифікація. Вони туди зберуть людей, а потім будуть робити ці відосіки й казати, що бачите, що сьогодні роблять збройні сили України. Тобто вони хочуть закриватися людьми, як живим щитом.

Але де б не будували окупанти свої укріпрайони, українська армія все одно не віддасть їм Маріуполь. Треба лише трохи зачекати!