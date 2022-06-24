Санкції проти рф мають винятки і не обмежують ринки продовольства - G7 [ Редагувати ]
Санкції G7 проти росії мають винятки і дозволяють російським товарам і продуктам потрапляти на світові ринки продовольства.
Про це повідомляється у заяві країн G7, опублікованій Міністерством закордонних справ Німеччини.
Сьогодні, 24 червня, глави МЗС країн "Великої сімки" провели зустріч, на якій обговорили загострення світової продовольчої кризи в результаті війни в Україні.
Міністри відзначили, що дії росії посилюють продовольчі проблеми. Йдеться про блокаду Чорного моря, обстріли зерносховищ, портів і сільськогосподарської інфраструктури України.
При цьому представники країн G7 відповіли на звинувачення росії в продовольчій кризі. Міністри заявили, що всі санкції мають винятки, тому російські продукти можуть потрапляти на світові ринки.
"Міністри закордонних справ G7 закликали Москву припинити атаки і дії з погрозами та розблокувати українські чорноморські порти для експорту продовольства", - йдеться в заяві.
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