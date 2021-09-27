Жители Сан-Марино на референдуме проголосовали за отмену закона, запрещающего аборты. "За" высказались 77% проголосовавших, "против" - 22%, явка составила 41%, сообщает San Marino RTV.

Всего в референдуме приняли участие около 15 тыс. человек, при том что население Сан-Марино - около 34 тыс. человек. Сан-Марино - одно из самых маленьких государств в мире, его площадь - 61 кв. км. Республика расположена на юге Европы, со всех сторон окружена Италией.

Вопрос был сформулирован следующим образом: "Хотите, чтобы женщинам было позволено добровольно прерывать беременность до 12-й недели со дня зачатия и на более позднем сроке, если беременность представляет угрозу жизни женщины или если плод имеет серьезные отклонения, угрожающие физическому и психологическому здоровью женщины?"

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Теперь государственный конгресс Сан-Марино - высший орган исполнительно власти - должен разработать закон, разрешающий аборты, в течение полугода после референдума

Закон, запрещающий аборты даже в случае прямой угрозы здоровью женщины, действует в Сан-Марино с 1865 года и предусматривает наказание от шести месяцев лишения свободы для прерывающих беременность женщин и от трех до шести лет для врачей.

Женщины Сан-Марино для прерывания беременности до сих пор были вынуждены ездить за границу, главным образом в Италию, где аборты разрешены с 1978 года.

До 2004 года в консервативно-католической республике считались преступниками и уголовно преследовались гомосексуалисты.

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Как сообщали "Подробности", власти КНР запретили аборты по немедицинским показаниям. Официальный Пекин объясняет ограничения заботой правительства Китая о женском здоровье.