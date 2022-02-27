Международная федерация дзюдо приостановила статус Путина как почетного президента [ Редактировать ]
Международная федерация дзюдо приостанавливает статус Владимира Путина как почетного президента организации из-за начала военного вторжения в Украине. Об этом сообщается на ее сайте.
В свете продолжающегося военного конфликта в Украине Международная федерация дзюдо объявляет о приостановлении статуса Владимира Путина в качестве почетного президента и посла Международной федерации дзюдо.
Путин - мастер спорта по дзюдо. Почетным президентом Международной федерации дзюдо он стал в 2008 году.
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