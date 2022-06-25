Прем'єр-міністр Великобританії Борис Джонсон заявив, що міг би піти зі свого поста через поразку в підтримці України. Про це він сказав у радіоефірі BBC.

Це одне з принципових питань, які є для нього причиною для відставки. Зтакою заявою британський прем'єр виступив у відповідь на питання журналіста, які обставини можуть змусити його залишити посаду.

Звичайно, я думаю, що це (про мораль). Якби мені сказали, що ми повинні відмовитися від української справи, тому що вона ставала надто складною, а вартість підтримки цього народу є надто великою з погляду інфляції, економічної шкоди, я б визнав, що програв дуже важливу суперечку, і я б пішов.

Він також підкреслив, що на цей момент не бачить передумов для такого розвитку подій.