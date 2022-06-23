Українські захисники можуть відійти з Сєвєродонецька - Гайдай [ Редагувати ]
У Сєвєродонецьку українські захисники можуть відійти на нові більш укріплені позиції. Про це заявив голова Луганської ОВА Сергій Гайдай.
Рашисти кинули всі сили, щоб окупувати всю Луганщину найближчим часом. Бої тривають по всіх напрямках. У Сєвєродонецькій промзоні вже зруйновано багато захисних споруд, не виключаємо можливості відходу на нові більш укріплені позиції.
Очільник Луганщини попередив, що в разі окупації Сєвєродонецька люди, що переховуються в укриттях "Азоту", стануть заручниками рашистів. Вихід буде тільки на окуповану частину Луганської області.
На нещодавно окупованих територіях рашисти вже розпочали так звану "фільтрацію". Полюють за активістами та людьми, причетними до військової справи, в полі зору також родичі таких категорій людей. Чоловіків змушують йти воювати проти України, тобто використовують як "гарматне м'ясо".
Гайдай повідомив, що Лисичанськ перебуває під щільними обстрілами. Українська влада продовжує підтримувати життєдіяльність міста, гуманітарні вантажі завозяться щоденно. Триває "тиха" евакуація - сьогодні виїхали близько 40 людей.
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