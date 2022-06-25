Президент США Джо Байден та інші лідери країн G7 ("Великої сімки") погодили заборону на імпорт золота з росії.

Про це повідомляє в Twitter репортер CNN Кейтлен Коллінс.

За її словами, "Велика сімка" найближчим часом оголосить про заборону на імпорт нового золота з росії. Вона також зазначає, що золото є другим за величиною експортним товаром для росії після енергоносіїв.

"Міністерство фінансів США зробить офіційну заяву у вівторок", - додала Коллінс.