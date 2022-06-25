росія двома ракетами обстріляла Рівненщину: подробиці [ Редагувати ]
російські військові нанесли ракетний удар по Рівненській області. Постраждала цивільна інфраструктура.
Про це повідомляє голова Рівненської ОВА Віталія Коваля.
"Повітряна тривога виявилася невтішною для Рівненщини. Завдано два ракетні удари по об’єктах цивільної інфраструктури", - заявив Коваль.
Також він додав, що попередньо інформації про жертв поки немає. При цьому більше інформації чиновник пообіцяв надати згодом.
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