У Кривому Розі пролунали вибухи: оголошено повітряну тривогу [ Редагувати ]
У Кривому Розі Дніпропетровської області місцеві жителі почули вибухи. У місті оголошено повітряну тривогу.
Про це повідомляють місцеві Telegram-канали.
Мешканців попросили залишатися в укриттях. Більш детальну інформацію оголосять згодом.
"У Кривому Розі попередньо відпрацювало ППО", - пишуть ЗМІ.
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