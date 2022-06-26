ЗСУ знищили два склади боєприпасів і вогневу точку ворога на півдні [ Редагувати ]
На південному напрямку авіація збройних сил України завдала п'ять ударів по скупченню російської військової техніки, а також по командних і опорних пунктах ворожих підрозділів. Про це повідомляє оперативне командування "Південь" у Facebook.
Всього ж за минулу добу на півдні України російська армія втратила два танки, п'ять бронемашин, а також 24 солдати.
Крім того, українським військовим вдалося знищити два польових склади боєприпасів і вогневу точку.
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