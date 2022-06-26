Ракетний удар по Сарнах: кількість жертв та поранених зросла [ Редагувати ]
Внаслідок вчорашніх ракетних ударів по Сарнах Рівненської області кількість загиблих збільшилася до чотирьох. Поранених вже сім. Про це повідомляє мер Сарн Руслан Серпенінов під час відеозвернення. Голова Рівненської ОВА Віталій Коваль також підтвердив цю інформацію та уточнив, що загиблі - чоловіки віком від 30 до 51 року.
Невтішні новини із м.Сарни. Під завалами знайшли ще одного загиблого. Таким чином кількість жертв вчорашнього ракетного удару по цивільних об‘єктах зросла до 4-х осіб. Це чоловіки віком від 30 до 51 року.
Він також повідомив, що це двоє осіб у важкому стані.
Після вчорашніх ударів по місту Сарни наразі є 11 постраждалих людей. З них четверо загиблих, двоє знаходяться у важкому стані в реанімації, п'ятеро людей отримали різного роду легкі ураження. Сьогодні після завершення слідчих дій проводитимуть розбір, прибирання завалів.
За його словами, власники будівель та споруд, які постраждали через ворожі атаки можуть звертатися у міськраду щодо цього питання.
Там працює комісія з ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій. На місці постійно буде знаходитись перший заступник міського голови Іван Назарець. Прошу не нехтувати оголошеннями повітряної тривоги та слідувати в укриття.
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