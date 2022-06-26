Вибухи у Києві: з-під завалів дістали ще одного чоловіка (усі подробиці) [ Редагувати ]
У неділю, 26 червня, жителі Києва чули вибухи від прильотів ракет по столиці. Щойно з-під завалів дістали ще одного чоловіка. Живий. Зараз госпіталізуватимуть.
"Дівчинка, яку дістали з-під завалу, не зазнала серйозних пошкоджень", - розповіла її бабуся.
Водночас "Суспільне" повідомляє, що у Києві з-під завалів багатоповерхівки, в яку влучила російська ракета, дістали жінку.
Загалом з будинку в Шевченківському районі, куди влучила ракета, евакуювали 25 мешканців, повідомив міський голова Кличко.
Госпіталізували чотирьох людей. Пошуково-рятувальні роботи тривають.
А ось так виглядає вирва від попадання другої ракети у майданчик біля дитячого садка у Києві.
Сама будівля садка постраждала частково, ракета вдарила за 20 метрів від будівлі дитячого садка. Зруйновано кілька гаражів, які знаходилися неподалік.
Утворилася вирва діаметром 7-10 метрів.
Перші відео з місця подій дивіться за посиланням.
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