Шольц послав путіну чіткий сигнал напередодні саміту G7 [ Редагувати ]
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Наша згуртованість - це чіткий сигнал президенту рф володимиру путіну. Захід залишається єдиним.
Про це повідомляє у Twitter канцлер Німеччини Олаф Шольц.
"Ми залишаємося єдиними, ми залишаємося разом. Це наше чітке послання президенту Путіну. Вітаю з прибуттям на саміт G7 президента США Джо Байдена", - написав Шольц.
We stay united, we stay together. This is our clear message to President Putin. Good to have you here at the @G7 Summit, @POTUS Joe Biden. pic.twitter.com/xvzJm7DnHU— Bundeskanzler Olaf Scholz (@Bundeskanzler) June 26, 2022
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