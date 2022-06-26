Погода на 27 червня: понеділок зустріне екстремальною спекою [ Редагувати ]
Фото: погода / Pexels
У понеділок, 27 червня, в Україні втримається екстремальна спека, стовпчики термометрів перетнуть позначку +30-31 градус.
- на заході вдень від +27 до +31, вночі від +15 до +17;
- на півночі вдень від +20 до +32, уночі +17...+19;
- на сході вдень від +28 до +31, вночі від +18 до +20;
- на півдні вдень від +28 до +30, уночі +17...+19;
- у центрі вдень від +29 до +31, вночі +16...+18.
У Києві хмарно з проясненнями протримається весь день. До опівдня опадів не очікується. У другій половині дня можливий дощ, який до вечора має закінчитися. Температура вдень досягне максимум +31, вночі до +20 градусів.
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