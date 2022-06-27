Російська ракета влучила в багатоповерхівку в неділю близько півсьомої ранку, коли більшість людей ще спали.

Неспокійна ніч в Україні. Росіни завдали масованих ракетних ударів по Харкову, Одещині, Рівненщині. Повітряна тривога лунала у більшості регіонів країни. Більше інформації чекаємо від військових уже в ранковому зведенні.

А напередодні російські літаки з Каспійського моря випустили по Києву до чотирнадцяти ракет. Це орієнтовна цифра, за даними військових. Чотири з них долетіли до столиці. Дві збили ППО, ще одна влучила в дев'ятиповерхівку, а інша в дитячий садок. Результат: одна людина загинула, шестеро поранених, серед яких семирічна дитина. Завали розбирають досі. Яна Танчак з подробицями - далі.

Це моторошні кадри порятунку 7-річної дівчинки з-під завалів будинку у Києві.

Російська ракета влучила в багатоповерхівку в неділю близько півсьомої ранку, коли більшість людей ще спали. Маму врятованої дівчинки рятувальники діставали кілька годин. Її затисло бетонною плитою.

У врятованої дівчинки численні рани та ссадна. Дитину прооперували. Нині її життю нічого не загрожує.

Сергій Новіков, лікар-хірург:

По тим даним, які було виявлено під час обстеження і огляду консиліума спеціалістів, крім цих пошкоджень,забиття тулуба, кінцівок, обличчя, садна, струс головного мозку і рани, які були оброблені, які були ушиті, ще одна рана - це слизова нижньої губи.

Її матір теж в лікарні - стан жінки медики оцінюють як середньої тяжкості. За збігом обставин постраждала жінка - громадянка Росії, яка була заміжня за українцем. Її паспорт знайшли правоохоронці на місці трагедії.

Вона знаходиться в лікарні. Її чоловік, як ми думаємо, загинув, ракета влучила прямо в їх квартиру, або над нею.

Тіло загиблого чоловіка рятувальники виносять вже надвечір.

В цей житловий будинок росіяни влучають вже вдруге. Перший раз - наприкінці квітня. Тоді як раз у Києві з візитом був генсек ООН Антоніо Гуттереш. Ракета влучила в нижню частину будинку - загинула одна людина - журналістка Радіо Свобода Віра Гірич. Цього разу ракета фактично знесла кілька останніх поверхів.

В команудванні повітряних сил ЗСУ заявили - Київ росіяни обстріляли з бомбардувальників Ту-95 і Ту-160 - ракетами - Х101 - це крилаті ракеті, вони можуть літати на відстань до 5-ти з половиною тисяч кілометрів. Пуск відбувався у Каспійському морі. Літаки злітали з Астрахані. По Києву випустили 14 ракет. Частину вдалося збити. Окрім житлового будинку, ще одна ракета влучила в дитячий садок.

Поки українці оговтуються від чергового обстрілу і не можуть зрозуміти як можна гатити по житловим будинкам - росіяни у соцмережах радіють атакам.

Русские - мощь! Молодцы ребята! Гордимся!

Летите ракеты к бандерам.

Наши не дают расслабиться.

Місцева ж влада просить киян не нехтувати повітряною тривогою. І ховатися в укриттях.

Віталій Кличко, міський голова Києва: