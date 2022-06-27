"Жодні російські ракети не здатні зламати дух українців" - Зеленський [ Редагувати ]
В понеділок, 27 червня, президент України Володимир Зеленський заявив про те, що не нас, а ми дотиснемо.
За його словами, жодні російські ракети, жодні удари не здатні зламати дух українців.
І кожна їхня ракета - це аргумент у наших переговорах з партнерами.
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