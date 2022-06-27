Лідери країн G7 на саміті в Німеччині затвердили нові санкції проти росії. У США прогнозують, що інфляція в рф зросте більш ніж на 20%.

Про це повідомляє прес-служба Білого дому.

"США об'єднали понад 30 союзників і партнерів, щоб покласти на росію величезні витрати. Очолювана США коаліція продовжить посилювати тиск на президента росії Володимира Путіна", - йдеться в повідомленні.

В адміністрації Байдена відзначили, що за останні місяці експорт до росії, в тому числі важливих технологій, скоротився на 97%.

Санкції за військові злочини рф

За порушення суверенітету, територіальної цілісності та політичної незалежності України понад 500 російських чиновників потраплять під візові обмеження США.

Готуються санкції проти приватних військових компаній і російських військових частин, а також самопроголошених "чиновників" так званих адміністрацій в окупованих населених пунктах України.

Золото та оборонний сектор

США збирається обмежити доступ до американських товарів і технологій компаніям, які підтримують рф. Також Вашингтон введе санкції проти юросіб і компаній, що допомагають Кремлю обходити санкції.

Крім того, Мінфін США заборонить ввозити в країну російське золото. Дане обмеження можуть ввести і інші країни "Великої сімки".

Також G7 обмежать ланцюжки поставок в оборонному секторі росії. Плануються санкції щодо підприємств, дослідницьких організацій та осіб, пов'язаних з військовим сектором.

Вашингтон збільшить мита на більш ніж 570 категорій російських товарів вартістю близько 2,3 млрд доларів. Лідери G7 будуть домагатися дозволу використовувати доходи, отримані від мит для допомоги Україні та оплати її військових витрат за рахунок росії.