Данілов пригрозив рф: українські ракети знайдуть свої високоточні цілі [ Редагувати ]
Джерело: Офіс президента України
Українські ракети знайдуть свої високоточні цілі у відповідь на удари російських військ по Києву, Черкасам та іншим регіонам.
Про це повідомляє в Facebook секретар Ради національної безпеки і оборони (РНБО) Олексій Данілов.
За його словами, масовані ракетні удари по Україні застосовуються росіянами як тактика залякування, "запозичена у нацистів часів Другої світової війни". Він навів як приклад, як в 1940 році Люфтваффе почали масове бомбардування Лондона, щоб зломити опір і підірвати бойовий дух британців, але їх це лише згуртувало і розлютило.
"Рашистські бомбардування Києва та інших українських міст і регіонів мають ті ж наслідки, що і нальоти Люфтваффе - українці не злякалися, а розлютилися і хочуть помсти, а українські ракети знайдуть свої високоточні цілі", - додав Данілов.
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