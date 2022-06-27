В понеділок, 27 червня, внаслідок ракетного удару по Кременчуку палає один з торгових центрів. Окупанти вдарили ракетами по місцю, де було понад тисячу цивільних.

"ТРЦ палає, рятувальники займаються гасінням пожежі, кількість жертв неможливо навіть уявити. Жодної небезпеки для російської армії. Жодної стратегічної цінності. Лише намагання людей жити нормальним життям, що так злить окупантів. Росія продовжує виміщати своє безсилля на звичайних громадянах. Сподіватися на адекватність і людяність з її боку марно", - заявив президент України Володимир Зеленський.

На цю хвилину відомо про 20 поранених, з них 9 у важкому стані. Вже підтверджено, що 2 людей загинули. Рятувальна операція триває. Про це повідомив заступник керівника Офісу президента України Кирило Тимошенко.