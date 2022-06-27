Митрополит Миколаївський та Очаківський Пітирим від імені УПЦ передав Миколаєву 5 машин швидкої допомоги, які були закуплені в Європі Фондом Вадима Новинського. Про це йдеться у повідомленні Фонду.

Машини буде закріплено безпосередньо за лікувальними закладами міста, що дасть змогу більш якісно надавати медичну допомогу. Йдеться про лікарні №4 та №5, пологовий будинок №1, ЦПМСД № 3, Центр соціально-значущих хвороб.

"Сьогодні у цей надскладний час Фонд Вадима Новинського надав 5 автомобілів. Це дуже важлива допомога, коли наші заклади несуть надмірне навантаження і займаються лікуванням поранених: і військових, і цивільних.

Незважаючи, що ми прифронтове місто, ми надаємо всю медичну допомогу миколаївцям, які сьогодні проживають в місті, в повному обсязі. Це і пологи - більше тисячі відбулося, це і люди с інсультом, які отримують тромболізис, це і наші хворі с ВІЛ інфекцією, туберкульозом. Тому сьогодні ми дуже дякуємо всім людям, які нам надають таку надпотужну допомогу.

Одразу 5 автомобілів наші заклади не отримували ще ніколи. Деякі взагалі не мали авто для транспортування хворих. Машини мають обладнання для пацієнтів з особливими потребами, ми зараз зможемо їх безпечно перевозити", - заявила начальник управління охорони здоров’я Миколаївської міської ради Ірина Шамрай.

Дмитро Сергєєв, директор Фонду, зазначив: "Миколаїв знаходиться близько до зони бойових дій. Зазнає постійних обстрілів. Питання своєчасної евакуації цивільних чи військових до лікувальних установ стоїть дуже гостро.

Ми не могли не відгукнутися на звернення Управління охорони здоров'я Миколаївської міської ради. До цього ми вже передали десятки машин до лікарень Запоріжжя та Кривого Рогу, до волонтерської організації Центр порятунку життя, одна з машин працює в Сумській області, 2 машини передано до Національного інституту серцево-судинної хірургії імені М.М. Амосова на формування мобільних бригад. Зараз ми маємо десятки запитів з інших регіонів".

За словами Дмитра Сергєєва, на шляху з Європи до України понад 30 машин швидкої допомоги, які вже сплачені Фондом. Доставка їх ускладнюється багатокілометровими чергами на кордоні, де гуманітарним конвоям доводиться стояти 2-3 дні.

"Нам просто життєво потрібні окремі гуманітарні коридори для швидкого проходження кордону. Тоді наша допомога буде значно більшою. Крім машин швидкої допомоги, ми завозимо дефіцитне медичне обладнання та ліки", - заявив директор Фонду Вадима Новинського.

Фонд Вадима Новинського разом з УПЦ реалізує один з наймасштабніших проєктів доставки машин швидкої допомоги в регіони, які наближені до бойових дій. Мета - завезти в Україну і передати регіонам, які найбільше потребують, мінімум 100 машин швидкої допомоги.

Загальна сума, виділена Вадимом Новинським на гуманітарні проєкти після 24 лютого, сягнула 650 млн грн.