Спікер Держдуми рф В'ячеслав Володін, виступаючи з трибуни в парламенті, заявив, що ректори та викладачі російських вишів, які засуджують вторгнення в Україну, мають звільнитися. Про це повідомляють росЗМІ.

Здесь вопрос стоит безопасности нашего государства. Здесь стоит вопрос будущего нашей страны. Поэтому давайте при всей нашей толерантности, уважаемые коллеги-ректора, осознавать свою ответственность, а там, где не понимают, возьмите и уйдите. Просто встаньте и уйдите. Пускай также уйдут деканы, заведующие кафедрой, но в первую очередь уйдут те, кто берет и предательски всаживает нож своими разговорами в спину отчизне.

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Володін доповнив, що ректори вишів мають не лише "звернути увагу", а й "розуміти свою відповідальність".

Если такие случаи будут происходить, мы считаем, что правильно было бы руководителям занимающих должности бюджетных учреждений уйти.

Нагадаємо, що усі російські виші виключили з Болонського процесу.