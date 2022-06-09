Президент Володимир Зеленський своїм указом ввів у дію рішення РНБО від 9 червня про запровадження санкцій на 236 вищих навчальних закладів росії та їхніх керівників. Відповідний документ опублікований на сайті президента.

До санкційного списку потрапили 261 російський виш, серед них:

Московський державний університет імені М.В. Ломоносова,

Московський державний технічний університет імені М.Е. Баумана,

перший Московський державний медичний університет імені І.М. Сєченова,

Санкт-Петербурзький державний університет та інші.

З підсанкційними внз будуть припинені культурні обміни, наукова співпраця, освітні та спортивні контакти та розважальні програми.

Також запроваджено санкції проти 261 керівника зазначених вишів.

Нагадаємо, що 9 червня президент Зеленський наклав санкцій на 35 російських високопосадовців рф, включно з володимиром путіним і міністрами уряду прем'єра Мішустіна.