Більшість тіл загиблих внаслідок ракетного удару по ТЦ в Кременчуці ще невстановлені. Про це повідомляє міністр внутрішніх справ Денис Монастирський під час брифінгу.

Розібрано 60% завалів, до наступного ранку роботи можуть вже закінчитися.

Станом на сьогодні ми маємо 18 тіл загиблих, 21 - зниклих безвісти. Частина з них може бути з цих 18-ти жертв, які вже знайдені. Оскільки тіла більшості нерозпізнані через те, що вони сильно обгоріли.

За його словами, на цю хвилину можна сказати про розбір 60% завалів ТЦ.

Тому цифри ще не кінцеві. Будемо намагатися розібрати все до завтрашнього ранку і повідомимо про кінцеву кількість загиблих.

Він також повідомив про рятувальника, який постраждав під час ліквідації наслідків удару.