Ультиматум росії Україні: Макрон відреагував на заяву в кремлі [ Редагувати ]
Президент Франції Еммануель Макрон заявив, що росія готова завершити війну проти України, якщо Київ виконає два ультиматуми - це елемент словесного залякування, не більше того. Про це повідомляє BFM TV.
Країни "Великої сімки" будуть продовжувати підтримувати Україну.
Тому будемо зберігати санкції проти росії стільки, скільки необхідно, і з необхідною інтенсивністю протягом найближчих тижнів і місяців.
Президент Франції заявив, що не має ілюзій щодо швидкого вирішення конфлікту.
Ніхто не очікує, що війна закінчиться в найближчі кілька тижнів або місяців.
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