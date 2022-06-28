Президент Франції Еммануель Макрон заявив, що росія готова завершити війну проти України, якщо Київ виконає два ультиматуми - це елемент словесного залякування, не більше того. Про це повідомляє BFM TV.

Країни "Великої сімки" будуть продовжувати підтримувати Україну.

Тому будемо зберігати санкції проти росії стільки, скільки необхідно, і з необхідною інтенсивністю протягом найближчих тижнів і місяців.

Президент Франції заявив, що не має ілюзій щодо швидкого вирішення конфлікту.

Ніхто не очікує, що війна закінчиться в найближчі кілька тижнів або місяців.