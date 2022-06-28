Атаку на Кременчук весь цивілізований світ назвав варварством, жорстокістю і терактом. Після цього наші партнери заговорили і про надfння більшої кількості озброєння, зокрема, систем протиповітряної оборони. Аби Україна могла захиститися від сусіда. Сусіда, який вчергове пробив дно у цинізмі. Так, росіяни спершу говорили, що трагедія в торговельному центрі - це... постановка. Потім - змінили риторику. Мовляв, це вони так демітаризували об'єкт поруч. Про реакцію на кременчуцьку трагедію, як маркер на адекватність, - далі.

Торговий центр в Кременчуку російські окупанти атакували з Курської області ракетами Х-22. І міжнародній розвідувальній спільноті ІнформНапалм вже вдалося встановити ймовірних російських льотчиків-терористів. Усі вони, за даними ресурсу, служать в 52-му гвардійському важкому бомбардувальному авіаційному полку, той дислокується у Шайковці Калузької області.

На їхньому озброєнні якраз Ту-22М3, з яких й випустили ракети по місту. Ресурс володіє іменами, фото, посадами та відео з офіцерами, які можуть бути причетні до атаки. Водночас в російському міноборони висунули свою версію подій. І традиційно, вона вражає брехливою цинічністю: цілили як завжди не в ТРЦ, а в ангари з військовою технікою українських союзників.

Ігор Конашенков, речник мінооборони росії:

В результате высокоточного удара, оружие и боеприпасы западного производства....Детонация боеприпасов к этому оружию вызвала пожар в расположеном рядом с территорией завода нефункционируещем торговым центром.

Відео наслідків ракетного удару побачив вже весь світ. І ввести в оману російським загарбникам нікого не вдасться. Європейські лідери засудили атаку Кремля на мирних українців. Назвали підлістю, з якою не можна миритися.

Еммануель Макрон, Президент Франції:

Обстріл росією торгового центру в Кременчуці - повний жах. Ми розділяємо біль і гнів з сім'ями загиблих перед обличчям цього жахіття. Російський народ має побачити правду…»

Кая Каллас, Прем'єр-міністерка Естонії:

Росія продовжує тероризувати мирне населення та знищувати життя в Україні. З цим не можна миритися - вони ніколи не переможуть, а воєнні злочинці постануть перед правосуддям.

На тлі цієї агресії в Європі знову заговорили про необхідність надавати Києву більше зброї для захисту. Зокрема, протиповітряної оборони.

Гітанас Науседа, Президент Литви:

Україна потребує більшого постачання систем протиповітряної оборони. Доставляти швидше та у більшій кількості.

Висловив своє невдоволення і офіційний Вашингтон. Держсекретар Ентоні Блінкен у Твіттері назвав цей злочин звірством, яке приголомшило світ. Не змовчав і Президент США.

Джо Байден, Президент США:

Російська атака на мирних жителів у торговому центрі - жорстока. Ми солідарні з українським народом. Як ми показали на саміті Великої сімки, США разом з союзниками та партнерами будуть і надалі притягувати росію до відповідальності через такі звірства та підтримуватимуть оборону України.

До слова, раніше сенат США підтримав резолюцію щодо визнання росії державою-спонсором тероризму. Відповідне рішення тепер має ухвалити й Білий дім. Тим часом в ООН сьогодні ввечері відбудеться спеціальне засідання, де обговорюватимуть ракетний удар по Кременчуку.

Стефан Дюжарік, речник ООН:

Ми переймаємось за мирне населення, якому загрожує небезпека, які гинуть і зазнають поранень. Ми дуже сподіваємося, що незважаючи на те, що відбувається сьогодні, переговори триватимуть і ми досягнемо угоди.

Служба безпеки України розпочала розслідування цього чергового воєнного злочину російських окупантів. Усіх причетних, кажуть в СБУ, ідентифікують та притягнуть до відповідальності. А в Генпрокуратурі зазначили, справу обстрілу торгового центру в Коременчуці має розглядати Міжнародний кримінальний суд в Гаазі.