Відновлення житла на Київщині: українці допомагають коштами та власноруч розбирають руїни [ Редагувати ]
Відновлення житла - це одне із найбільш болючих питань на деокупованих територіях. Бо руйнування - колосальні. Це десятки тисяч житлових будинків. І зараз ціла армія волонтерів взялася за відбудову. Хтось дає на це гроші, хтось - власноруч допомагає розбирати руїни в добробатах. Аби кожен українець мав дах над головою. Як написано у законі.
Валентина, не стримуючи сліз, розповідає - росіяни забрали у неї найдорожче - рідний дім і чоловіка... Чоловік - загинув від ворожого снаряду на Сході України.
Знаєте, втрата людини близької, з якою в нас мало бути 20 років спільного шлюбу.
Їхній будинок окупанти теж зруйнували під Києвом:
Валентина Ресінська, постраждала:
Ми разом ложили плитку. Ми все робили своїми руками. Було вкладено не тільки матеріальне, там була вкладена частинка нашої душі.
Село Дмитрівку рашисти накривали з артилерії. На цьому місці згоріли одразу три хати.
Леонід Гулич, постраждалий:
І сарай був, і літня кухня, і гараж. Все що було, все рознесли. Залишились ні з чим.
У Дмитрівській громаді знайшли спосіб, як відновити людям житло. За допомогою благодійників на цій вулиці почали будувати п'ять нових будинків.
Михайло Манилюк, кореспондент:
Місяць тому тут тільки починали зводити стіни. Тепер будинок майже готовий. Залишилося перекрити дах металочерепицею, встановити вікна і двері.
Будинок Валентини площею 90 квадратів. Жінка вже знає, де стоятимуть меблі.
Валентина Ресінська, постраждала:
За рахунок того, що тут в проекті передбачена гардеробна. Мої діти сказали, що там будуть їхні всі речі, вони шкафів не хочуть, вони хочуть штангу для одежі, щоб поставити.
Володимир Щипінський розповідає: компанія, в якій працює, зводить будинки безкоштовно! І могли б робити це ще швидше, якби не було затримок із постачанням матеріалів.
Володимир Щепінський, керівник проекту від будівельної компанії:
Адмініструє процес КОДА - Київська обласна військова адміністрація і постачається з різних - це меценатські вклади людей і компаній, які надають матеріали. Ми компанія, ми проводимо роботи з тими матеріалами, який нам привозять.
Будівельники пояснюють: аби якнайшвидже відновити зруйноване житло в Україні, потрібно шукати варіанти за кордоном. Домовлятися з іноземними інвесторами, або шукати вітчизняних підприємців, які були б не проти допомогти постраждалим!
Олександр Іванчук, куратор проекту від громади:
Дуже багато знівечених, розбомблених будинків. З досвіду, який у нас уже склався. Можна сказати, що можна використовувати дані матеріали, які знаходяться безпосередньо в області. Наприклад, якщо ми говоримо про Київську, Житомирську, Чернігівську область - там є ліси.... Можливо, навіть будівництво будинків з піноблока можна замінити каркасним будівництвом з дерева.
А це - інше село під Києвом. Підгайне. Його російські війська обстрілювали майже весь березень - знищивши понад шість десятків осель! Але тут немає меценатів, які б погодилися звести людям безкоштовне житло...
Валентина Романенко, жителька села Підгайне:
Нема з чого, грошей немає, і роботи немає. Син і невістка сидять. Транспорт не йде. Може держава допоможе? Жить, мать усе - і остатися без нічого - це дуже важко.
Та поки чіткого алгоритму, як допомогти людям, які втратили житло - в держави немає. Уряд виділив гроші на відбудову звільнених областей - Київської, Чернігівської та Сумської. Ними має розпоряджатися місцева влада. Але перед тим, як відбудовувати, потрібно зафіксувати збитки. І поки механізм оцінки пошкодженого майна незатверджений. Зрештою, триває й пошук грошей на компенсації людям. Тож зараз за допомоги закордонних партнерів в Україні зводять тимчасове житло. Як от це модульне містечко у Бучі. Головне, аби воно не стало постійним...
Олексій Чернишов, міністр розвитку громад та територій України:
Я впевнений, що він не буде тут залишатися більш аніж на 12 місяців. Ми маємо говорити про тимчасове розміщення, а за цей період, за цей час місцева влада, разом з регіональною і державною вирішить питання, щодо розміщення і відновлення обʼєктів, де проживали ці люди.
А масштаб руйнувань - колосальний. Це десятки тисяч будинків по всій країні. І найгірше, що цифра ця щодня лише зростає...
У мережі навіть з'явилася онлайн-карта знищеного житла. Внести інформацію про руйнування може кожен українець. Для цього потрібно двічі натиснути на геолокацію. Після цього заповнити обов'язкові поля. Згодом дані опрацюють модератори і розмістять на карті.
Сергій Миткалик, голова правління ГО "Антикорупційний штаб":
Яка мета нашої карти - це зібрати усі докази і довести, що саме росія завдала ці ганебні збитки і всіх причетних притягнути до відповідальності і звісно компенсувати за їхні кошти всі завдані руйнування, по всій країні.
І хоча ця мета шляхетна і дуже потрібна, та на жаль, це перспектива - далека. Тож поки місію відбудовників на себе взяли небайдужі. Як от - в селі Дмитрівці, про яку я розповідав раніше.
Або от тут - в Ясногородці теж біля Києва меценати відновлюють будинок для багатодітної родини, яке згоріло від ворожого снаряду.
Або чоловіки й жінки, які ідуть у волонтери добробату. І власноруч розбирають завали будинків на Київщині, Чернігівщині та Сумщині.
І допомагають людям відбудовуватися. Бо кожен українець має право на житло...
Аліна Гулич, жителька села Дмитрівка:
Яка зараз у тебе мрія? - Повернутися до свого будинку і щоб настав мир на нашій Україні.
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