Підвищується ймовірність нападу Білорусі на Україну. Про це заявив мер Житомира Сергій Сухомлин.

"Йде спроба втягнути у війну білоруську армію безпосередньо з території Білорусі. Тому, якщо кілька тижнів тому я казав, що ймовірність нападу білоруської армії на Україну невисока, то зараз ситуація змінюється дуже сильно. Будемо дивитися, але ми точно будемо готові до цього", - сказав він.