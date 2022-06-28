Загроза нападу Білорусі збільшується - мер Житомира [ Редагувати ]
Джерело: РБК-Україна
Підвищується ймовірність нападу Білорусі на Україну. Про це заявив мер Житомира Сергій Сухомлин.
"Йде спроба втягнути у війну білоруську армію безпосередньо з території Білорусі. Тому, якщо кілька тижнів тому я казав, що ймовірність нападу білоруської армії на Україну невисока, то зараз ситуація змінюється дуже сильно. Будемо дивитися, але ми точно будемо готові до цього", - сказав він.
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