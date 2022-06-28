Поки Чорне море у блокаді, зерно везуть суходолом - через західні кордони з Польщею та Румунією.

Голодні ігри путіна, який той грає з усім світом - це зайвий доказ нехтуванням росією норм та законів. То блокуючи наші порти, кремль умисно прирікає світ на дефіцит продовольства. Тож зараз країни шукають можливості розблокувати експорт зерна з України. Чи є хоч якийсь прогрес - розкаже Тетяна Логунова.

Саміт Великої сімки у німецьких Альпах. До лідерів найрозвиненіших економік світу звертається спеціальний гість - президент України. Володимир Зеленський просить «групу семи» посилити санкції проти росії, надати Україні сучасну зброю і допомогти розблокувати експорт зерна.

Заблоковані росіянами українські порти, припинений експорт аграрної продукції та загроза масштабної світової продовольчої кризи. Ця тема не була заявлена на порядку денному саміту Великої сімки. Але її не тільки обговорювали - учасники зустрічі навіть домовилися про так звані «зернові санкції».

Йдеться про відповідальність за експорт краденого українського зерна. Проти людей, які сприятимуть цьому злочину, країни сімки запровадять персональні санкції. Допомогти з перевіркою походження зерна - готова Велика Британія. Британці виділять півтора мільйона фунтів стерлінгів на технологію ДНК-аналізу, яка точно встановить, звідки привезли ту чи іншу тонну зернових. Ще 10 мільйонів - дадуть на ремонт української залізниці - нині це основний шлях експорту українського зерна.

Борис Джонсон, прем'єр Великої Британії:

Логіка проста. Немає жодної угоди, на яку би зараз міг би піти президент Зеленський. За цих обставин, країни «сімки» та прихильники України в усьому світі повинні і надалі допомагати українцям відновлювати їх економіку, збирати врожай, експортувати зерно і, звісно, захищати себе. І ми будемо це робити.

Шарль Мішель, голова Європейської Ради:

Щодо продовольчої безпеки. Нам не потрібні промови. Нам потрібні дії та заходи. Перш за все, важливо зробити усе, щоб розблокувати Чорне море - це пріоритет номер один. Там нині заблоковані 22 мільйони тон українського зерна.

Ну а поки Чорне море у блокаді, зерно везуть суходолом - через західні кордони з Польщею та Румунією. А європейські та американські партнери вже розглядають варіант побудови на кордонах України тимчасових зерносховищ. Щоб було де зберігати новий врожай. Адже частина українських складів була зруйнована в результаті військових дій або знаходиться на окупованій росією території.

Тим часом суперечливі новини надходять із Туреччини. Представник офісу президента Ердогана заявив про створення у Стамбулі «операційного центру» для вивезення зерна з України. Йдеться про експорт морським шляхом. Українська сторона цю заяву поки не коментувала.