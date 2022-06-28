Дружини військових 5-ї окремої танкової Тацинської бригади, яка базується в Бурятії, записали відеозвернення до глави республіки Олексія Циденова з проханням повернути чоловіків додому.

Відеозапис опублікувало видання "Люди Байкалуа". Дружини окупантів бідкаються, що їхні чоловаіки ще "у січні вирушили на навчання до Білорусі", а з 24 лютого "беруть участь у спецоперації", майже весь час перебуваючи на передовій.

Военнослужащие истощены морально, физически. У всех контузии легкой и средней степени тяжести.

Жінки додають, що їхні чоловіки-загарбники "хворіють на застуду, оскільки весь цей час перебувають у військово-польових умовах".

Жёны бурятских военных обратились к главе республики Алексею Цыденову. Они просят вернуть домой их мужей, которые с января находятся в Украине.



Источник: vera_partilkhaeva pic.twitter.com/OIbWm170BI — Люди Байкала (@BaikalPeople) June 28, 2022

За підрахунками видання "Люди Байкалу", яке збирає дані про вбитих в Україні жителів регіону, під час війни в Україні загинули щонайменше 206 бурятів.

Нагадаємо, що на Донеччині ЗСУ знищили чемпіона світу з танкового біатлону з Бурятії.