Дружини бурятських військових закликали повернути їх чоловіків з України (відео) [ Редагувати ]
Дружини військових 5-ї окремої танкової Тацинської бригади, яка базується в Бурятії, записали відеозвернення до глави республіки Олексія Циденова з проханням повернути чоловіків додому.
Відеозапис опублікувало видання "Люди Байкалуа". Дружини окупантів бідкаються, що їхні чоловаіки ще "у січні вирушили на навчання до Білорусі", а з 24 лютого "беруть участь у спецоперації", майже весь час перебуваючи на передовій.
Военнослужащие истощены морально, физически. У всех контузии легкой и средней степени тяжести.
Жінки додають, що їхні чоловіки-загарбники "хворіють на застуду, оскільки весь цей час перебувають у військово-польових умовах".
Жёны бурятских военных обратились к главе республики Алексею Цыденову. Они просят вернуть домой их мужей, которые с января находятся в Украине.— Люди Байкала (@BaikalPeople) June 28, 2022
Источник: vera_partilkhaeva pic.twitter.com/OIbWm170BI
За підрахунками видання "Люди Байкалу", яке збирає дані про вбитих в Україні жителів регіону, під час війни в Україні загинули щонайменше 206 бурятів.
Нагадаємо, що на Донеччині ЗСУ знищили чемпіона світу з танкового біатлону з Бурятії.
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