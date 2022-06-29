Зеленський запропонував закріпити на рівні ООН визначення країни-терориста [ Редагувати ]
Джерело: Офіс президента України
Президент України Володимир Зеленський запропонував ООН юридично визначити поняття держави-терориста.
Про це він заявив на засіданні Ради безпеки ООН.
Він заявив, що потрібно дати юридичне визначення, що таке держава-терорист на рівні ООН.
"Потрібна юридична оцінка та міжнародні санкції за те, що Росія руйнує міжнародний правопорядок ", - сказав Зеленський.
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