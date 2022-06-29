Чи безпечно віддавати дитину до садка під час війни? На це запитання шукають відповіді тисячі українських матерів. Особливо після того, як рашистська ракета в Києві перетворила двір дитячого садка на вирву. Але що робити тим, хто змушений працювати? Для таких родин планують відкрити дошкільні заклади. Перші можуть зустріти вихованців вже за два тижні. Але лише ті, що мають так звані прості укриття - підвали та цокольні поверхи з мінімальним обладнанням. І отримають погодження від рятувальників.

Первинне укриття - так тепер називатимуть підвал дитячого садка, що готується розпочати роботу у воєнний час.

На такий випадок, якщо дитина захоче прилягти, ми облаштували ліжечками, є все необхідне. Заготовлена питна вода.

Саме сюди під час повітряної тривоги вихователі приведуть дітей

Вікна закладені у нас подушками. Ззовні вікна будуть ще закладені мішками з піском.

Для перебування в укритті, вихователі, які дуже скучили за живим спілкуванням з малечею, готують особливі ігри.

Анастасія Шапоренко, вихователька дитячого садка:

Ігри, які зможуть відволікти дітей від повітряної тривоги. Щоб не акцентувати увагу, що зараз повітряна тривога.

Будівля цього одеського садочка має підвал, що після капітальної реконструкції став повноцінним поверхом. У кількох кімнатах може вистачить місця трьом десяткам дітей.

Ірина Велика, директорка дитячого садка:

Тут була кімната для творчої студії: займалися творчістю, "вмілі ручки", малювання, аплікації. Ми винесли звідси зайве, доставили ліжечка, доставили стільчики.

Підвал має санвузли, вентиляцію та другий вихід. Але, запевняють у департаменті освіти, це - не обов'язково. Адже первинне укриття - це не бомбосховище. Головне, щоб у підвалі був доступ до повітря, запаси води, аптечка, аварійне освітлення та засоби для гасіння пожежі. Замість вбиральні можуть бути горщики та бак для відходів. В Одесі все це можна облаштувати у половині муніципальних садочків. То ж їх планують поступово відкривати. Перші 16 запрацюють вже за два тижні. Якщо їхні укриття пройдуть перевірку ДСНС. Наталю зустрічаємо просто під воротами садка. Поки він зачинений, жінка також без роботи.

Наталя, мати п'ятирічної дитини:

Как можно детей оставить. Даже если есть старшие дети. С этими сиренами одного дома ребенка оставить невозможно, потому что это - страшно и неспокойно.

У подібній ситуації опинилися тисячі українських матерів, які не можуть поновитися на роботі. Але чи безпечно віддавати дитину у садок?

Рашистська ракета, яка прилетіла просто у двір дитячого садка в Києві багатьох матерів змусила замислитися. Освітяни визнають: ризик є. В Україні - війна і повністю безпечних місць просто не існує.

Олена Буйневич, директорка Департаменту освіти Одеської міської ради:

Ще більший ризик, коли дитина одна лишається вдома і не спускається до сховища. Я дуже добре розумію мати, яка трясеться весь день, залишаючи дитину саму вдома в такий складний період. Якщо є з ким залишити дитину, будь ласка, залиште її вдома. Не маєте, безвихідна ситуація - ми зробимо все, що від нас залежить, щоб було максимально можливо безпечно.

Кількість вихованців у садочках залежатиме від розмірів укриття. У кожній групі - не більше десяти дітей, щоб спростити евакуацію. Родини, де працюють обоє батьків, або матері-одиначки - в пріоритеті. Але, сподіваються в департаменті, місць не бракуватиме.

Олена Буйневич, директорка Департаменту освіти Одеської міської ради:

В першу чергу, ті хто працює в критичній сфері, військовослужбовці, правоохоронці. Але реально - будуть місця для всіх, кому це потрібно.

Так само готують до нового навчального року і школи, які мають прості укриття. Але чи будуть вони працювати офлайн - залежить насамперед від позиції батьків.

Олена Буйневич, директорка Департаменту освіти Одеської міської ради:

У серпні класні керівники зберуть данні щодо точки зору батьків. Там, де весь клас вирішить навчатися онлайн - будь ласка. 4 класи будуть навчатися онлайн, один - вийде очно, і в нього увійдуть всі ті діти, батьки яких виявлять бажання і готовність, щоб діти ходили до школи.

Оцінювати ризик для дитини буде кожна родина окремо.