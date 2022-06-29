Перший день продажів iPhone 2G відбувся 29 червня 2007 року Джерело: Unsplash

Перший ‌iPhone (2G)‌ був анонсований Стівом Джобсом 9 січня 2007 року.

"IPod, телефон, мобільний інтернет-комунікатор... це не три окремі пристрої. Сьогодні Apple збирається заново винайти телефон", — сказав на презентації Джобс.

Ця подія стала сенсацією у всьому світі, яка потім викликала неабиякий ажіотаж у перший день продажів, котрий відбувся 29 червня 2007 року.

У день початку продажів біля магазинів Apple Store вишикувалась довжелезна черга, яка стала своєрідною щорічною традицією для шанувальників продукції Apple.

Причому перші моделі продавались виключно по обмеженим передзамовленням та із обов’язковою контрактною передплатою у стільникового оператора T-Mobile на два роки. При цьому ціна складала 499 доларів (2525 гривень по тодішньому курсу).

Через 74 дні після старту продажів Apple оголосила про реалізацію першого мільйона пристроїв iPhone.

З моменту свого дебюту ‌iPhone‌ назавжди змінив світ та індустрію мобільних технологій. Саме цей смартфон доказав, що це незамінний гаджет сучасної людини, яким ще дуже зручно користуватись.

Раніше podrobnosti.ua повідомляли, що товари Apple подорожчають.