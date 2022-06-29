Ускочити в останній вагон і завезти євробляху за приємною ціною. На європейсько-українському кордоні - страшенний ажіотаж. Черги у десятки кілометрів. І все тому, що за день - першого липня, спливає термін "нульового тарифу". І водії готові днювати й ночувати на КПП, аби тільки встигнути розмитнити імпортні авто без сплати мита і ПДВ.

Але, більшість з них розуміють, пощастить - не всім. І комусь доведеться або заплатити повну вартість, або просто залишити авто на узбіччі. Як це було кілька років тому. Євген Соломін побував на КПП і готовий розказати про тамтешню ситуацію більше.

Євген Соломін, кореспондент:

Тут на кордоні України з Євросоюзом стоїть приблизно 20 машин. При нормальному перебігу, вони мають пройти КПП за 2-2,5 години. Проте по той бік кордону ситуація протилежна. Там машин стоїть на кілька десятків кілометрів.

На Закарпатті на в'їзд машин із Європи працює два КПП. З боку Угорщини - це Зазонь-Чоп, від Словаччини - Убля-Малий Березний.

Черги, нема краю ні кінця, люди уже стоять по 3-4 доби. Без води, без їжі без нормальних санітарних умов.

Закарпатці купують євробляхи переважно в сусідів - у Словаччині, Чехії та Угорщині. Через нульове розмитнення ажіотаж - чималий. Навіть попри те, що ціна у європейців зростає. Якщо у перші дні автомобільного безвізу машину можна було придбати за тисячу - півтори євро, тепер вартість підскочила приблизно на третину. Але це українців не стримує.

Я там бачила десь маленька дитина. До півтора року. І жінку вагітну десь спереду. Усі стоять.

Кілька днів у черзі - і нарешті Україна!

Євген Соломін, кореспондент:

Переночувавши 2-3 доби на кордоні, опиняєшся в Україні. Але машина ще залишається європейською. Аби вона стала українською, треба завершити процес розмитнення та зареєструватися.

І тут знову треба бути готовими до черг: експерти, митниця, сервісні центри... Пробуємо зайняти електронну чергу в сервісному центрі. За день тут обслуговують 30-50 клієнтів.

Номер 29! Це означає, що з цим номером реально пройти й зареєструвати автомобіль сьогодні!

Цей чоловік уже завершив процес розмитнення. Підраховуємо разом. Дві тисячі євро за все.

Скільки на кодоні стояли? - Добу. Я раніше їздив. - А тут? - Доба! Доба, нє, цілий день!

Юрій - підприємець та водій зі стажем. Каже, нинішній ажіотаж - природній. Адже за кілька днів ймовірно знову доведеться платити чимале мито. Втім очікує, що президент не підпише проголосований парламентом Закон.

Юрій Качур, підприємець:

З першого числа напевно нічого не станеться, тому що всі розуміють, що під кордонами дуже багато автомобілів зараз, іде робота, щоби трошки затягнути в часі, хто купив транспортний засіб, аби завезти його. Якщо людина запланувала авто за 2-3 тисячі доларів, то за розмитнення ще 2-3 тисячі вона не знайде.

Хай там як, до першого липня черги з автомобілів, які ввозять на розмитнення, на кордоні - точно нікуди не зникнуть.

Василь Татош, начальник відділу Закарпатської митниці:

Транспорті засоби, які ввозяться під розмитнення - вони стоять в окремій черзі й вони не створюють проблем іншим, хто перетинає кордон в якості туристів чи повертається. Тому це трошки полегшує ситуацію для тих, хто ввозить з іншою метою, ніж розмитнення транспортних засобів.

Минулого разу, коли в Україні запровадили пільгове розмитнення й українці не встигали перетнути кордон до визначеної дати, вони кидали куплені машини просто на території іншої держави й далі вже європейці думали, як їх утилізувати. Водії не виключають - нині ситуація може повторитися.