Росія дзеркально відповість на розміщення військової інфраструктури НАТО у Фінляндії та Швеції. Про які конкретно кроки йдеться, в заяві не уточнюється.

Про це заявив президент рф володимир путін.

Путін також підкреслив, що у росії сьогодні немає ніяких проблем з Фінляндією і Швецією. Раніше прес-секретар президента рф дмитро пєсков заявив, що Москва нібито не представляє ніяких загроз для країн Балтії та Фінляндії.