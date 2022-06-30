Президент путін назвав наслідки розміщення військових сил НАТО у Фінляндії та Швеції [ Редагувати ]
Джерело: РИА Новости
Росія дзеркально відповість на розміщення військової інфраструктури НАТО у Фінляндії та Швеції. Про які конкретно кроки йдеться, в заяві не уточнюється.
Про це заявив президент рф володимир путін.
Путін також підкреслив, що у росії сьогодні немає ніяких проблем з Фінляндією і Швецією. Раніше прес-секретар президента рф дмитро пєсков заявив, що Москва нібито не представляє ніяких загроз для країн Балтії та Фінляндії.
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