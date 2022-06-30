У Києві закриють всі розважальні зони на території ТЦ [ Редагувати ]
У Києві вирішили закрити всі дитячі майданчики та розважальні зони, які знаходяться на території торгових центрів.
Про це повідомляє голова пресслужби столичної ДСНС Світлана Водолага в ефірі телеканалу "Київ".
"На сьогоднішній день прийнято рішення військовою адміністрацією Києва, вже є заборона на роботу дитячих майданчиків, розважальних майданчиків саме в торгових центрах. Порада від рятувальників - не користуватися по можливості такими об'єктами. Краще скористатися тими, де є укриття або поблизу є укриття", - заявила вона.
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