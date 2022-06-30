Офіційне запрошення в НАТО - для Фінляндії та Швеції, обіцянки прийняти й Україну - після війни, а ще розширений пакет допомоги для ЗСУ і визнання рф як загрози номер один. З такими результатами завершився перший день саміту НАТО в Брюсселі.

Більше подробиць - як саме Альянс допоможе Україні і які перспективи членства у НАТО для нашої країни - розкаже Олена Абрамович.

Ранок середи. Доки спека не сягнула піку в Мадриді, лідери країн-членів НАТО прибувають на саміт. Головні розбіжності з питань розширення блоку - тобто турецьке вето на членство Швеції та Фінляндії - усунули напередодні. Тож спекотними дискусії саміту уже не будуть.

Борис Джонсон, премʼєр-міністр Великої Британії:

Якщо володимир путін сподівався, що на його східному фронті буде менше НАТО в результаті його неспровокованого, незаконного вторгнення в Україну, то виявилось, що він абсолютно неправий. І він отримав більше НАТО.

Україні, тим часом потрібно більше зброї - і вже зараз. На цьому наполягають і бельгійський премʼєр Александр де Кроо, попереджаючи, що війна завершиться не скоро і зараз союзники мають разюче збільшити постачання. І нідерландський премʼєр Марк Рютте - терміново! Бо це, на його думку, справді ключовий момент у війні. Визнав таку потребу й німецький канцлер Олаф Шольц.

Олаф Шольц, канцлер Німеччини:

Росія своєю жорстокою загарбницькою війною порушила суверенітет та цілісність України. Тому цілком правильно, що держави, які тут зустрічаються, а також багато інших, роблять свій внесок, щоб Україна могла захистити себе. Підтримують фінансово, гуманітарною допомогою, а також наданням зброї, яка терміново потрібна Україні. Ми будемо продовжувати це так довго та настільки інтенсивно, наскільки це необхідно, щоб Україна могла захистити себе.

Темою України саміт, власне і відкривається. Після звернення - генсека Єнса Столтенберга та іспанського премʼєра Педро Санчеса, слово надають Володимиру Зеленському. Він ще раз нагадує - не час зволікати.

Володимир Зеленський, президент України:

Це ж не війна росії лише проти України. Це війна за право диктувати умови в Європі, за те, яким буде майбутній світовий порядок. Тому підтримати саме Україну і саме зараз зброєю, фінансами, і політично. Такими санкціями проти росії, які практично зупинять її здатність оплачувати війну.

Через кілька годин до журналістів виходить генсек з першими підсумками. Каже, на заклик Володимира Зеленського відреагували чимало країн. Нові постачання летальної зброї зголосились зробити Німеччина, Норвегія, Нідерланди тощо. Від НАТО - традиційно - окремий пакет допомоги нелетальними засобами.

Єнс Столтенберг, генсек НАТО:

Сьогодні лідери домовилися посилити нашу підтримку, узгодивши комплексний пакет допомоги Україні. Це включає засоби зв'язку, безпеки, паливо, медичні засоби та бронежилети, обладнання для протидії мінам і хімічним та біологічним загрозам, а також сотні портативних систем проти дронів.

Узгодили партнери й нову стратегічну концепцію. У ній росію визнали найсерйознішою та безпосередньою загрозою для країн Альянсу. І це разюча відмінність від попередньої концепції, затвердженої у 2010 році. Там рф мала статус партнера. Для України ж підтвердили перспективи членства в НАТО. До розмови готові повернутись, як тільки завершиться війна. Такі ж пріоритети й в Києві.

Ігор Жовква, заступник глави ОПУ:

Членство у НАТО залишається найкращою гарантією безпеки. Зокрема для України. Чи маємо ми сьогодні членство в НАТО? Ні не маємо. Чи потрібно нам думати про гарантії безпеки для України після перемоги? Так потрібно.

Чи готові у НАТО надати Україні членство за такою ж спрощеною процедурою, як Швеції та Фінляндії - без плану дій щодо членства - генсек НАТО уникнув відповіді на запитання журналістів. В офісі ж президента запевнили - не упустять можливість використати такий прецедент. Адже сказати, що наші війська не відповідають стандартам НАТО після цієї війни уже ніхто не зможе.

Олена Абрамович, кореспондентка: