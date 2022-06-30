Російські війська покинули острів Зміїний - ОК "Південь" [ Редагувати ]
Російські окупанти, ймовірно, покинули Зміїний. Після чергової успішної операції українських військ противник поспіхом евакуював залишки гарнізону, зараз там пожежа і вибухи.
Про це йдеться в офіційній заяві ОК "Південь".
"Протягом ночі, внаслідок вдало проведеного чергового етапу військової операції із нанесенням вогневих ударів нашими ракетними та артилерійськими підрозділами по острову Зміїний, противник поспіхом евакуював залишки гарнізону двома швидкісними катерами і, імовірно, залишив острів. Наразі Зміїний вкрито пожежею, лунають вибухи", - йдеться в повідомленні.
У командуванні додали, що остаточні результати операції дорозвідуються.
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