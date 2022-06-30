Поки одні боронять нашу державу від агресії, інші навпаки - ведуть підривну діяльність. Мова про колаборантів. Часто-густо, поширюючи російську пропаганду у соцмережах, вони впевнені у безкарності - але помиляються.

Про те, який вирок можна отримати за ворожу інтернет-агітацію - дивіться у матеріалі Андрія Анастасова.

Вони фотографують військові та інфраструктурні об'єкти, передають знімки ворогу або агітують проти нашої держави у соцмережах. Майже щодня одеські правоохоронці затримують людей, які можуть бути причетні до співпраці з росією - і далі з такими вже розбирається Служба Безпеки.

Алла Марченко, прессекретар Управління патрульної поліції Одеської області:

Так, вчора в Київському районі був затриманий чоловік, який фотографував об'єкти інфраструктури, також під час огляду його мобільного телефону було знайдено активне спілкування з абонентами рф, а також фотографії військових об'єктів.

В цілому йдеться про злочини проти основ національної безпеки: й інтернет-агітація - в цьому переліку. Один з таких активних дописувачів - житель Одещини - військовий пенсіонер - Володимир Глухов. Його звинуватили в тому, що займався ворожою пропагандою у соцмережах. Максимальне покарання за статтею - п'ять років ув'язнення.

Артур Крисань, прокурор відділу Одеської обласної прокуратури:

Це була певна кількість як і зображень з символікою російської федерації, фотокарток, в яких заперечується збройна агресія російської федерації, принижується честь та гідність українського народу і водночас вихвалюються дії російських загарбників.

Суддя зачитує пости та репости чоловіка. Тут все по класиці: і про бандерівців, і про росію, яку, мовляв, не зупинити… Обвинувачений лише повторює: поширював це випадково - біс поплутав.

Володимир Глухов, обвинувачений:

Ваша честь, я целиком и полностью признаю свою вину. Я нечаянно нажал эти кнопки, я думал, без задней мысли, что это не принесет урон какой-то стране, в связи с этой агрессией тем более - когда гибнут люди, ну.

З урахуванням розкаяння, віку обвинуваченого - йому сімдесят років - та щоб не навантажувати судочинство - вирішили укласти угоду про пом'якшення покарання. Вирок: три роки позбавлення волі з іспитовим терміном - два роки. Тепер Володимир обіцяє любити Україну.

Володимир Глухов, обвинувачений:

Тем более такое время - вот эта агрессия со стороны россии, это ужас какой-то. То, что разбиты дома, гибнут люди, дети, старики.

Але в прокуратурі кажуть: не всім інтернет-агітаторам пощастить отримати умовне покарання. І краще думати, ніж потім опинитися за ґратами.

Артур Крисань, прокурор відділу Одеської обласної прокуратури:

Люди повинні розуміти, що слово - це також зброя, що навіть за такі публікації, які на їхню думку не несуть ніякого змісту, як вони там можуть казати, то за це буде відповідна кримінальна відповідальність. Бо тоді, коли вмирають наші співвітчизники, не можна допомагати країні-агресору.

Загалом від початку повномасштабного вторгнення на Одещині до суду було скеровано понад тридцять подібних справ. В одному з випадків - за передачу проросійським бойовикам інформації щодо наших військових - людина отримала вісім років ув'язнення.