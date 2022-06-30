Цими днями українські тенісисти змагаються на найстарішому у світі - Вімблдонському турнірі. Попри війну, проблеми із тренувальними базами та переживаннями за рідних - наші гравці завойовують перемоги і йдуть до фіналу. Саме Вімблдон став першим і єдиним турніром Великого Шлему, який заборонив участь російським та білоруським спортсменам.

На змаганнях побувала наша Світлана Чернецька. Її репортаж далі.

Українське дербі на Вімблдоні. На легендарному трав'яному корті зійшлися наші Леся Цуренко та Ангеліна Калініна. Матч виявився ще видовищнішим, ніж очікували, і з доволі несподіваним результатом.

Однозначною фавориткою вважалася Ангеліна Калініна. Вона зараз перша ракетка України й показує стабільно гарну гру. І хоча цей матч став першим офіційним змаганням українок - Леся Цуренко добре розуміла з ким має справу.

Леся Цуренко, українська тенісистка:

Я от чітко пам'ятаю, було в нас одне тренування, коли Ангеліна винесла мене здається, 6:1, 6:0, тому що вона дуже добре грала, як от сьогодні. І я взагалі нічого не могла зробити з її грою і мені це добре запам'яталося, що в неї такий класний рівень, що я на тренуванні не можу її обіграти. Але сьогодні склалося, як склалося, я боролася, скажу чесно, не все виходило, але я тупо боролася.

Леся пробилася до третього раунду Вімблдона. Таке в її кар'єрі було лише одного разу - п'ять років тому. Розповідає, що на початку війни хотіла взагалі відмовитися від змагань і залишитися вдома - волонтеркою. Але зрозуміла, що заробляючи добрі гроші, зможе більше допомогти батьківщині.

Леся Цуренко, українська тенісистка:

Це допомагає мені трішки краще себе почувати, що я не там і таким чином я відчуваю... ...я відчуваю, що я можу допомогти.

Тенісистка допомагає друзям, які воюють на передовій, та жертвує гроші різноманітним благодійним проєктам. Її мама й досі перебуває у Миколаївській області - за кілька десятків кілометрів від фронту. Леся каже, емоційно дуже складно.

Леся Цуренко, українська тенісистка:

Були моменти, коли мені потрібно було грати в Марелі і прямо перед моїм матчем я дивлюсь новини і ось така діра в Миколаївській обласній державній адміністрації, ось така діра, то я, звичайно, йшла на матч і я бачила ту діру перед своїми очима весь матч.

На Вімблдоні трохи легше, бо принаймні, немає небезпеки наштовхнутися на тенісистів з росії чи Білорусі. Їх тут забанили за війну в Україні.

Леся Цуренко, українська тенісистка:

Я вважаю, що це ті кроки, які мають робити окремі люди, або весь світ, для того, щоби зупинити цього агресора. Цей агресор має бути зупинений. Я вже казала на пресконференції, що це торкнулося мене вже вдруге в житті. Моя сім'я втікала з Грузії, коли там була війна в Абхазії і якось ця агресивна політика має бути зупинена.

За бан росіянам та білорусам Вімблдон розкритикували у світі тенісу та позбавили рейтингових очків. І жоден інший престижний турнір не слідуватиме цьому прикладові. Щоправда, інші змагання Великого Шлему вимагають від росіян та білорусів виступати під нейтральними прапорами.

Євген Зукін, виконавчий директор Федерації тенісу України:

Ми вважаємо, що гравці не можуть бути інструментами пропаганди в руках агресора, який розв'язав найбільшу війну в Європі за останні 70 років.

Попри війну - українські тенісисти не скасували участі у жодному змаганні світу. Євген Зукін вважає, що зараз, як ніколи важливо - продовжувати нагадувати про нашу боротьбу.

Євген Зукін, виконавчий директор Федерації тенісу України:

Ми будемо робити все від нас залежне, щоби український прапор підіймався, всі пам'ятали, що є така країна, що це далеко не остання країна в тенісі, в цьому ми бачимо своє завдання.

Наступний матч Лесі Цуренко відбудеться у п'ятницю. Вона зіграє проти німкені Юле Німаєр. Цього року Вімблдон оголосив рекордні призові. І наша тенісистка вже заробила 94 тисячі доларів, це майже три мільйони гривень. І сума зростатиме, з кожною перемогою. А за перше місце - дадуть 50 мільйонів доларів. Частину призових Цуренко обіцяє віддати задля перемоги України проти окупанта.

Леся Цуренко, українська тенісистка:

Так жахливо себе я ніколи в житті не почувала, але й такою гордою, я себе ніколи не відчувала. Така неймовірна гордість. Я завжди любила Україну, я завжди дуже патріотична була, але зараз - це новий рівень.

Загалом ще п'ятеро українських тенісисток змагаються у парних розрядах Вімблдона. Тож чекаємо нових перемог.