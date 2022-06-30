План Маршалла - для України. Про нього говорять усі, але без жодної конкретики. Скільки грошей знадобиться на відбудову нашої держави після війни, хто їх дасть і на яких умовах? І коли Україна представить свою концепцію відбудови та трансформації країни? Тетяна Логунова про все докладніше.

План Маршалла - для України. Розробити його закликали різні європейські та американські політики. Утім, останнім часом частіше за інших про цю унікальну програму допомоги говорить канцлер Німеччини. Олаф Шольц разом з президентом Франції Емануелем Макроном та прем'єром Італії Маріо Драгі нещодавно відвідав Україну і на власні очі побачив масштаби руйнувань, завданих російськими військовими. Про свої враження - голова уряду розповів депутатам Бундестагу.

Олаф Шольц, канцлер Німеччини:

Масштаби руйнувань величезні. Не тільки мені вони дещо нагадують картинки зруйнованих німецьких міст після Другої світової війни. Так само як тоді зруйнована війною Європа, Україна сьогодні потребує плану Маршалла для відбудови країни. Протягом останніх 100 днів ЄС мобілізував на підтримку України мільярди євро. Але для повної відбудови нам знадобляться ще багато мільярдів євро та доларів, і це на роки вперед.

План Маршалла для України - Шольц виніс на обговорення лідерів Великої Сімки. І учасники саміту погодилися, що його слід розробити.

Олаф Шольц, канцлер Німеччини:

План Маршалла для України потрібно добре і детально підготувати. І ми домовилися це зробити.

Наскільки важливим є план Маршалла - європейці знають з власної історії. Після завершення Другої Світової державний секретар США Джордж Маршалл запропонував програму відновлення Європи, яку потім назвали просто "планом Маршалла". У рамках програми за чотири роки американці надали 16 європейським країнам 13 мільярдів доларів. Найбільше - отримали Велика Британія, Франція, Італія, Західна Німеччина та Нідерланди.

Скільки коштів знадобиться, аби відбудувати Україну, наразі не може спрогнозувати ніхто. Економісти називають різні цифри, починаючи з двохсот п'ятдесяти мільярдів доларів і далі. Утім, усі згодні в одному - реалізувати таку масштабну програму можна буде лише спільними зусиллями усіх міжнародних організацій, блоків та глобальних фінансових інституцій.

Своє бачення - має й Україна. На наступному тижні, у швейцарському місті Лугано, представники українського уряду представлять свій план відбудови та загальної трансформації країни. Над концепцією, яку вже теж охрестили "планом Маршалла" українські та закордонні експерти працювали понад два місяці.