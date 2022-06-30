Продуктів для росіян на Шпіцбергені вистачить до серпня

Чергове "ні" росії. Ще одна країна, слідом за Литвою перекрила рф транзит. Норвегія не пропустила російські вантажі на полярний архіпелаг Шпіцберген. Це норвезька територія, але вона має особливий статус, який дозволяє москві вести там економічну діяльність. А саме - добувати вугілля. Ціле поселення російських шахтарів - тепер може залишитися у вічній мерзлоті без забезпечення.

Чому ситуація зі Шпіцбергеном в рази катастрофічніша за Калінінград, та як відреагували у кремлі на рішення Норвегії - розкаже Марина Біленька.

"Терра Нулліус" - під таким ім'ям наприкінці 19 століття був відомий архіпелаг Шпіцберген, розташований у Північному Льодовитому океані. У перекладі з латини означає - "нічийна земля".

Найбільшу цікавість до неї проявляли Норвегія та СРСР. Нічийний статус островів міг спричинити конфлікт між ними у майбутньому - це розуміли в Європі.

Отож 9 лютого 1920 року у Парижі було підписано Шпіцбергенський трактат. Архіпелаг одержав формального власника - Норвегію.

Але рівні права на експлуатацію тамтешніх природних ресурсів - одержали зо півсотні країн світу.

1935 року до Шпіцбергенського трактату приєднався СРСР. І навіть одержав на островах статус країни, яка має Особливі економічні інтереси на рівні з Норвегією.

Шпіцберген разом з норвезькими містечками почав обростати радянськими поселеннями. Там переважно жили шахтарі, які працювали на трьох копальнях з видобутку вугілля - "Грумант", "Піраміда" і "Баренцбург".

Після розпаду СРСР усі колишні радянські республіки стали учасницями договору. Зокрема й Україна. А росія - успадкувала особливий статус СРСР.

Дух комунізму на Шпіцбергені відчувається досі.

Чи ми в росії? Ні, я так не думаю... Насправді ми в Норвегії, Шпіцбергені, і це невелике радянське, а пізніше російське поселення.

На сьогодні дві з трьох копалень - законсервовані. Функціонувати продовжує лише одна - "Баренцбург".

Там працюють близько півтисячі робітників. Власник шахти - держпідприємство "Арктиквугілля" забезпечує їх усім необхідним - через єдиний пункт пропуску на російсько-норвезькому кордоні "Стурс-Куг".

15 червня Норвегія затримали там 20 тонн товарів з рф. І відмовила у подальшому транзиті. Але відомо про це стало лише зараз.

Костянтин Косачов, віцеспікер Ради Федерації рф:

Йдеться про продовольство для російських шахтарів. Своїм вольовим рішенням норвезька влада намагається залишити їх без продуктів харчування, що аморально за своєю суттю. Це порушує права людини та принципи гуманізму.

Своє рішення Норвегія пояснила санкціями проти росії - так само як і Литва, яка з 18 липня відрізала рф залізничний та автомобільний транзит підсанкційних товарів до Калінінградської області. Так само як і у випадку Литви - москва обурена діями норвезької влади.

Російське МЗС викликало до себе тимчасову повірену у справах Норвегії в росії.

Міністерство закордонних справ росії заявили про неприйнятну ситуацію навколо вантажів, що блокуються норвезькою стороною доставки на Шпіцберген. Вимагали від норвезької сторони якнайшвидшого вирішення питання. Вказали, що недружні дії проти росії неминуче призведуть до відповідних заходів у відповідь.

Норвегія не є членом Євросоюзу, але входить до Європейської економічної зони й приєдналася до всіх шести пакетів санкцій, запроваджених проти росії через вторгнення в Україну.

Олег Барабанов, програмний директор міжнародного дискусійного клубу "Валдай":

Якщо Норвегія продовжуватиме упиратися і не пропускатиме товари, то, на відміну від Калінінграда, ми не зможемо постачати продовольство до наших селищ. Тому ситуація набагато складніша, і в найгіршому випадку доведеться згортати російські селища.

Продуктів для росіян на Шпіцбергені вистачить до серпня, - стверджує генеральний консул росії на острові - Сергій Гущин. Але, каже, є проблеми з ліками та обладнанням. Росія може подати на Норвегію в суд, який вирішить, що важить більше: санкції, чи договір, якому понад сто років. Утім навіть російські експерти погоджуються - така справа скоріш за все розглядатиметься у норвезькому суді. А виграти там позов росія зможе навряд.