Сполучені Штати Америки та союзники не надаватимуть страхування російським танкерам, які перевозять нафту. Це допоможе запобігти транспортуванню енергоносія.

Про це сказав президент США Джо Байден на саміті НАТО в Мадриді.

"Ми і Захід не надамо страхування російським танкерам на транспорт нафти, тому вони матимуть величезні проблеми з доставкою клієнтам", - заявив Байден.

Також президент США відзначив, що росія матиме труднощі з виробництвом нафти через обмеження доступу до технологій в умовах санкцій.