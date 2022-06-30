США не надаватимуть російським танкерам страхування на перевезення нафти - Байден [ Редагувати ]
Сполучені Штати Америки та союзники не надаватимуть страхування російським танкерам, які перевозять нафту. Це допоможе запобігти транспортуванню енергоносія.
Про це сказав президент США Джо Байден на саміті НАТО в Мадриді.
"Ми і Захід не надамо страхування російським танкерам на транспорт нафти, тому вони матимуть величезні проблеми з доставкою клієнтам", - заявив Байден.
Також президент США відзначив, що росія матиме труднощі з виробництвом нафти через обмеження доступу до технологій в умовах санкцій.
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