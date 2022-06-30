Російські окупанти хочуть запустити пасажирський потяг із захопленого Мелітополя (Запорізька область) до Криму.

Про це повідомляє мер міста Іван Федоров в ефірі телемарафону.

За його словами, потяг планують запустити з 1 липня. Таким чином окупанти хочуть захистити військову техніку, яку переправляють залізницею.

"Вони вирішили запустити пасажирський потяг, щоб живим щитом прикриватись, адже використовують залізницю для перевезення військової техніки", - пояснив міський голова.

Він також нагадав, що у Мелітополі партизани підірвали російський бронепоїзд.