Окупанти планують запустили потяг з Мелітополя в Крим - мер [ Редагувати ]
Російські окупанти хочуть запустити пасажирський потяг із захопленого Мелітополя (Запорізька область) до Криму.
Про це повідомляє мер міста Іван Федоров в ефірі телемарафону.
За його словами, потяг планують запустити з 1 липня. Таким чином окупанти хочуть захистити військову техніку, яку переправляють залізницею.
"Вони вирішили запустити пасажирський потяг, щоб живим щитом прикриватись, адже використовують залізницю для перевезення військової техніки", - пояснив міський голова.
Він також нагадав, що у Мелітополі партизани підірвали російський бронепоїзд.
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