З'явилися фото острова Зміїний після втечі російських військ [ Редагувати ]
Виведення російських військ з острова Зміїний в Чорному морі підтверджується свіжими супутниковими знімками.
Про це повідомляє Sky News.
Зокрема, на супутникових знімках видно дим від палаючих автомобілів і будівель в місцях в північній частині Зміїного.
Фото з'явилися після того, як сьогодні Росія оголосила про виведення гарнізону з острова.
Фото: Maxar Technologies
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