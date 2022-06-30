Ізраїльський Кнесет проголосував за саморозпуск [ Редагувати ]
Кнесет Ізраїлю у другому та третьому читаннях схвалив законопроект про саморозпуск. Дострокові парламентські вибори відбудуться 1 листопада. Трансляція засідання велася на сайті ізраїльського парламенту.
Після схвалення документа Кнесет 24-го скликання оголошений розпущеним, а посада прем'єр-міністра відповідно до коаліційної угоди переходить від Нафталі Беннета до міністра закордонних справ Яїра Лапіда. Він керуватиме урядом до проведення нових парламентських виборів.
Нафталі Беннет і глава МЗС Яїр Лапід оголосили про рішення розпустити Кнесет 20 червня на тлі політичного глухого кута, який виник у країні.
Опозиційна партія "Лікуд", лідером якої є колишній прем'єр-міністр Біньямін Нетаньяху, лідирує в соціологічних опитуваннях. Хоча пан Нетаньяху перебуває під судом за звинуваченням у корупції, він відмовляється залишати політику і розраховує сформувати новий уряд. Ці парламентські вибори стануть п'ятими за останні три роки.
Нагадаємо, що Ізраїль дозволить українським біженцям влаштуватися на роботу.
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