У Шрі-Ланці почалася гіперінфляція [ Редагувати ]
Джерело: Bloomberg
Споживчі ціни на Шрі-Ланці за підсумками червня зросли на 54,6% порівняно з минулим роком. Про це свідчать дані Центрального банку країни.
За даними агентства Bloomberg, це не просто антирекорд - інфляція перевищила позначку 50%, з якої економісти розцінюють зростання цін як гіперінфляцію.
Фактичне зростання цін виявилося набагато вищим за прогнози аналітиків, які очікували, що інфляція Шрі-Ланки за підсумками місяця зросте до 43,7%.
Найсильніше зростають ціни на транспорт і їжу, оскільки острівна держава практично не має коштів, щоб закуповувати паливо. Через це ціни на продукти харчування та неалкогольні напої у червні зросли на 80%, а на транспорт - на 128%.
Шрі-Ланка переживає найважчу кризу з моменту проголошення незалежності у 1948 році. 12 квітня країна оголосила дефолт за зовнішніми зобов'язаннями та зупинила всі виплати за кредитними угодами та облігаціями.
Нагадаємо, що прем'єр-міністр Шрі-Ланки заявив про руйнацію економіки країни.
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