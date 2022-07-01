Споживчі ціни на Шрі-Ланці за підсумками червня зросли на 54,6% порівняно з минулим роком. Про це свідчать дані Центрального банку країни.

За даними агентства Bloomberg, це не просто антирекорд - інфляція перевищила позначку 50%, з якої економісти розцінюють зростання цін як гіперінфляцію.

Фактичне зростання цін виявилося набагато вищим за прогнози аналітиків, які очікували, що інфляція Шрі-Ланки за підсумками місяця зросте до 43,7%.

Найсильніше зростають ціни на транспорт і їжу, оскільки острівна держава практично не має коштів, щоб закуповувати паливо. Через це ціни на продукти харчування та неалкогольні напої у червні зросли на 80%, а на транспорт - на 128%.

Шрі-Ланка переживає найважчу кризу з моменту проголошення незалежності у 1948 році. 12 квітня країна оголосила дефолт за зовнішніми зобов'язаннями та зупинила всі виплати за кредитними угодами та облігаціями.

Нагадаємо, що прем'єр-міністр Шрі-Ланки заявив про руйнацію економіки країни.