Прем'єр-міністр Шрі-Ланки заявив про руйнацію економіки країни [ Редагувати ]
Шрі-Ланка не може оплачувати паливо і ніхто не готовий його постачати. Економіка країни впала, її врятує лише допомога МВФ. Про це заявив прем'єр-міністр Шрі-Ланки Раніл Вікрамасінгхе, виступаючи в парламенті, передає Economic Times.
Зараз ми зіткнулися з набагато серйознішою ситуацією, крім браку палива, газу, електрики та продовольства. Наша економіка повністю впала. Це найсерйозніша проблема, яка стоїть перед нами сьогодні.
Прем'єр додав, що якби уряд раніше зробив кроки для уповільнення колапсу економіки, то він "не зіткнувся б із цією складною ситуацією" За його словами, влада бачить "ознаки можливого падіння на саме дно".
Глава уряду також заявив, що "жодна країна чи організація у світі" не готова постачати до країни паливо. За його словами, влада Шрі-Ланки сподівається, що зможе укласти угоду з МВФ про виділення фінансової допомоги до липня.
Економічні проблеми в острівної держави, яка живе переважно туризмом, почалися вже кілька місяців тому - потік туристів через пандемію зупинився, як і валютні надходження.
З початку квітня почалися масові протести, кульмінацією яких стали заворушення у Коломбо 9 та 10 травня. Загинули, за різними оцінками, до 10 людей, сотні постраждали.
У цих умовах ланкійська влада була змушена скоротити імпорт і запровадити сувору економію ресурсів. Зовнішнім запозиченням і боротьбі з економічною кризою перешкоджає зовнішній борг Шрі-Ланки, що становить $51 млрд.
У країні утворилася нестача всього - особливо палива, ліків і будматеріалів. Курс місцевої рупії до долара впав до 362 до 1.
Нагадаємо, що путін заборонив платити за зовнішніми боргами рф у валюті. Це означає що країна-агресор опинилася за крок від технічного дефолту.
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